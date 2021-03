Cerca de 79 mil pessoas recebem ajuda da Rede de Emergência Alimentar

A iniciativa foi lançada há um ano, durante o primeiro Estado de Emergência. Trata-se de uma plataforma online, na qual é possível pedir auxílio.



Para além da entrega de alimentos, o projeto ajuda também a pagar a renda da casa, a conta da água, ou da luz.



A presidente do Banco Alimentar Contra a Fome, Isabel Jonet, revela que há relatos de quem pediu um empréstimo para iniciar um negócio que não chegou a abrir, por causa do confinamento, ou de quem teve de fechar pouco depois da inauguração do espaço.