Cerca de cinco mil enfermeiros concentrados em Lisboa

Os profissionais vão depositar as cédulas profissionais em urna própria, que posteriormente serão entregues serão entregues à bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco.



Sónia Viegas, uma das organizadoras do protesto afirmou à RTP que a “marcha visa dignificar a profissão e homenagear Florence Nightingale, a mãe da enfermagem. E todas as mulheres portuguesas enfermeiras”.



O Sindepor - Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal anunciou a realização em abril de uma “greve geral, prolongada e muito dura”, depois de uma reunião com o Governo que marca o início de um período de negociações.