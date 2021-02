Certificação de ventiladores. Laboratório de Coimbra pioneiro na Península Ibérica

O VENTILAB 4 COVID-19 é a resposta da ICNAS-Produção, empresa da Universidade de Coimbra, às centenas de projetos de equipamentos de ventilação que começaram a surgir com a pandemia, a necessitar de aprovação de acordo com as normas internacionais.