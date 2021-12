Certificado digital volta a ser norma em quase todas as atividades

A partir de hoje, o certificado digital passa a ser obrigatório para entrar em restaurantes, hotéis ou alojamentos locais e também no acesso a eventos com lugares marcados e para frequentar ginásios. Também as máscaras voltam a ser obrigatórias em espaços interiores, com excepção de bares e discotecas.