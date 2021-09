Certificados de países terceiros reconhecidos para viagens aéreas

Esta medida abrange todas as pessoas com mais de 12 anos que queiram viajar para Portugal e venham de outros países europeus fora da união.



Os certificados são válidos desde que sejam de vacinas aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento.



Esta medida vem acompanhada de outra. O fim da exigência de teste negativo e quarentena para quem chega a Portugal.



Medidas que vigoram até ao final do mês.