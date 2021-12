César Boaventura em prisão domiciliária por suspeita da burla e fraude

Os outros dois empresários também detidos ficam em liberdade.



Todos são suspeitos da prática dos crimes de fraude fiscal, burla qualificada, falsificação informática e branqueamento.



Em causa estão as transações de 15 jogadores e a saída do treinador Rui Vitória do Benfica para o Al Nassr, da Arábia Saúdita.



Um dos detidos decidiu colaborar com a justiça e passou o dia inteiro a prestar declarações.