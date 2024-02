A taxa de cesarianas nos hospitais públicos ultrapassou os 30 por cento pelo segundo ano consecutivo. No ano passado, foram em rigor 32 por cento dos partos o equivalente a mais de 21.700.

No caso dos privados, a taxa chega a 65 por cento. Mais de 9600 partos cirúrgicos.



Os dados do Portal do Serviço Nacional de Saúde preocupam os especialistas que falam em má prática obstétrica.