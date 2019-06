CGD aumentou exigência de empréstimo a Berardo, diz Faria de Oliveira

Foto: Tiago Petinga - Lusa

Faria de Oliveira diz também que o banco do Estado chegou a pedir mais garantias ao empresário madeirense, e que o banco público agiu bem ao não executar as garantias, quando Joe Berardo entrou em incumprimento, devido à existência de um risco sistémico.



A Caixa Geral de Depósitos emprestou a Joe Berardo cerca de 350 milhões de euros para a compra de ações do banco BCP.