CGD recusa diálogo enquanto durar protesto em Almeida

A admistração da Caixa, em Lisboa, não aceita dialogar com os protestos a decorrer. Os populares não arredam pé da agência que dizem nao vão deixar encerrar.



O balcão da Caixa Geral de Depósitos em Almeida deveria ter fechado já esta tarde, mas alguns habitantes da vila não deixaram e bloqueram-se no interior da agência.



Querem garantir que continuam a ter este serviço que dizem ser essencial para a vida da população.



Ao mesmo tempo, em Lisboa, uma delegação de autarcas de Almeida não consegiu reunir-se com um administrador da CGD, que recusa dialogar enquanto decorre o protesto.



O encerramento da agência de Almeida faz parte do plano de reestruturação do banco que vai encerrar 61 balcões só este ano.



Até 2020 haverá menos 180 balcões.