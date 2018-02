CGI designou Hugo Graça Figueiredo para administração da RTP

RTP08 Fev, 2018, 16:55 / atualizado em 08 Fev, 2018, 17:23 | País

O comunicado do CGI adianta que para a área financeira, foi escolhida “uma personalidade cuja designação foi submetida, nos termos da lei, ao parecer prévio e vinculativo do Ministro das Finanças”.



No passado dia 25 de janeiro, Gonçalo Reis, o presidente do Conselho de Administração nos últimos três anos, foi convidado pelo CGI a continuar à frente da administração da RTP nos próximos três anos. Na altura foi ainda anunciado que Nuno Artur Silva e Cristina Tomé cessavam funções como administradores da empresa.



Hugo Graça Figueiredo foi administrador e presidente da direção do jornal Público, administrador da Rádio Nova e desempenhou funções de direção na NOS e Optimus. Foi vice-Presidente da APDC (Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações), e é professor de Comunicação em pós-graduação na Porto Business School, e consultor de marketing em projetos ligados à educação. É engenheiro Civil pelo IST, com MBA pela Universidade Nova de Lisboa.