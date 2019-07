CGTP apela a Marcelo para não promulgar a nova lei laboral

A manifestação da CGT saiu da baixa de Lisboa, com Arménio Carlos a liderar, num dia de muito calor e com muitos turistas curiosos a fotografar o protesto.



Pelas ruas do Chiado, os trabalhadores foram gritando palavras de ordem contra as alterações laborais. Em causa o banco de horas, a desregulação de horários, ou o alargamento do período experimental de trabalho de 3 para 6 meses.



Chegados à Assembleia da Republica, onde se debatia o estado da nação, receberam o apoio do PCP e Bloco de Esquerda.



A revisão da Lei saiu de um acordo da concertação social, assinado há mais de um ano sem a CGTP.



Com aprovação quase certa no Parlamento, Arménio Carlos apela ao poder presidencial. A CGTP vai pedir a Marcelo Rebelo de Sousa uma reunião urgente assim que a lei laboral revista der entrada em Belém.



A 19 de julho a Intersindical volta às ruas - no dia em que as novas regras serão votadas.