CGTP celebra 1º de maio em 24 localidades com distanciamento

"Temos esta situação complexa do combate ao vírus, temos as medidas de proteção de saúde, mas mais importante se torna a situação que está a ser vivida por milhões de trabalhadores no nosso país."



A central sindical não organizou as habituais manifestações, nem desfiles, mas promove iniciativas em 24 localidades, "garantindo o distanciamento sanitário e a proteção da saúde de todos".



Lisboa e Porto serão os principais palcos das comemorações da CGTP.