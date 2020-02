CGTP comemora meio século e prepara mudanças

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Este é um fim de semana de mudanças na CGTP. A Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional reúne em Congresso no Seixal a partir desta sexta-feira. O Congresso acontece no ano em a CGTP comemora 50 anos de vida. A organização foi fundada em outubro de 1970, ainda no tempo do Estado Novo.