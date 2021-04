CGTP diz que aumento do salario mínimo em 40 euros está em linha com o prometido

A informação é adiantada pelo Jornal de Notícias com base em fonte oficial do Ministério das Finanças.Se esse aumento for concretizado, o salário mínimo em Portugal passa para os 705 euros por mês.A secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, considera que o aumento de 40 euros está em linha com as metas definidas pelo Governo, mas defende que o valor é insuficiente.Da parte da UGT, Sérgio Monte, secretário-geral adjunto, diz que o valor é apenas uma base de trabalho e que é importante obter um consenso na concertação social.Da parte do Patronato, a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal não quer para já comentar.Já o presidente da Confederação Empresarial de Portugal admitia que se o Governo continuasse a insistir num aumento idêntico ao deste ano, de 30 euros, o desemprego iria aumentar.António Saraiva referiu no programa Conversa Capital da Antena 1 que a maior parte das empresas não conseguiria acompanhar esse aumento.