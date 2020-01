CGTP exigiu ao primeiro-ministro aumentos na Função Pública já em 2020

Após o encontro com António Costa, o líder da CGTP pediu que fique para depois da discussão do Orçamento de Estado a próxima negociação sobre salários dos funcionários públicos.



Arménio Carlos disse que não aceita negociações que sejam apenas para aumentos em 2021 ou 2022. Nesta reunião esteve também a ministra do Trabalho.



A CGTP expôs algumas mudanças à Lei do Trabalho que considera necessárias mas a ministra Ana Mendes Godinho recusou, para já, a ideia de colocar na agenda mudanças na legislação laboral que entrou em vigor no ano passado.