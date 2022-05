CGTP promove manifestação junto ao parlamento

A Ação de Luta Nacional, que decorrerá sob o lema “”, começa a meio da manhã com duas pré-concentrações, uma no Rossio, com os trabalhadores dos distritos de Lisboa e Porto, e outra junto ao Jardim da Estrela, com os trabalhadores de Setúbal e dos restantes distritos do país.No final, todos os manifestantes vão para junto do parlamento para exigir respostas ao agravamento das condições de vida.A secretária-geral da Intersindical, Isabel Camarinha, partirá do Rossio e fará uma intervenção político-sindical junto à Assembleia da República.No início do mês, o Conselho Nacional da CGTP exigiu medidas imediatas para reposição do poder de compra e, por isso, aprovou um processo de intensificação da luta que decorrerá ao longo do mês de junho em todos os setores e por todo o país, mas que começará com a manifestação de hoje.Segundo Isabel Camarinha, a escolha da data para esta manifestação "não foi inocente, pois o Orçamento do Estado não responde às necessidades dos trabalhadores e do país".