CGTP reuniu com trabalhadores da Soares da Costa

O secretário Geral da CGTP transmitiu a notícia aos cerca de 70 trabalhadores da construtora, com quem esteve reunido.



Arménio Carlos explicou as conclusões da reunião que teve, no sábado, com o secretário de Estado da Economia.



No encontro também foi verbalizado o compromisso do governo para saber se a Soares da Costa é uma das empresas na 1ª fase do processo de pagamentos associados ao dinheiro retido em Angola.



Foi, ainda, pedida celeridade ao tribunal de Gaia sobre o Processo de Especialização de Revitalização.



A partir da próxima semana, vai ser disponibilizado o apoio da Segurança Social a todos os trabalhadores com maiores dificuldades.