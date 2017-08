Chamas ainda fora de controlo em Mação ao início da manhã

As chamas avançam em várias frentes e isolaram por várias horas o perímetro urbano da sede do concelho.



As populações mais idosas e os doentes de muitas aldeias tiveram de ser retirados de casa .



Várias povoações continuam ameaçadas pelas chamas.



Este incêndio provocou o corte de diversas estradas, em particular a A23 entre os nós de Mouriscas e Gardete.



No terreno estão quase 850 operacionais e 250 viaturas.