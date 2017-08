Chamas ainda lavram na Pucariça, Abrantes

São "pontos quentes", identificam os bombeiros.



Há muitos meios no local e o incêndio tem vindo a ceder ao combate.



O comando operacional tem acompanhado o evoluir da situação por via aérea para poder decidir onde enviar os meios para evitar reacendimentos.



O vento e o calor são as incógnitas que poderão baralhar as contas no combate ao incêndio.