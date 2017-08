Chamas ameaçam várias localidades em Vila de Rei e Fundão

Há a possibilidade de %u201Cevacuar várias localidades que se encontram na área%u201D das chamas.



Na zona de Vila Real, as localidades de Quinta das Laranjeiras, Vilar do Chão, Lousa, Ribeiros, Vale de Casas, Água Formosa, Borda Ribeiras, Pereiro e Casal Novo.



No combate às chamas em Vila de Rei %u201Cestão 508 operacionais, apoiados por 144 meios terrestres e 10 meios aéreos%u201D.



Também no Fundão, há a possibilidade de evacuar as aldeias de Castelo Novo, Souto da Casa e Alpedrinha.