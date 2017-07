Chamas aproximam-se de habitações em Proença-a-Nova

RTP 24 Jul, 2017, 17:31 / atualizado em 24 Jul, 2017, 18:13 | País

O incêndio que começou no passado domingo na Sertã, na freguesia de Mosteiro de São Tiago, continua a ser o que motiva mais preocupações e maior mobilização de meios. O fogo chegou a estar controlado, mas o vento e o calor levaram as chamas até aos concelhos de Proença-a-Nova e Mação, os focos de maior atenção neste momento.



Às 18h00 encontravam-se no combate ao incêndio na Sertã 878 bombeiros, apoiados por 271 viaturas e 11 meios aéreos. No total, há 13 incêndios ativos no território nacional, que mobilizam nesta altura 1600 operacionais, 491 viaturas e 21 meios aéreos.



Proença-a-Nova tem nesta altura a situação mais delicada, com o incêndio a chegar muito perto das habitações do concelho. Ao início da tarde, o presidente da Câmara João Lobo já tinha alertado para o risco iminente de algumas casas, incluindo no perímetro urbano.



Segundo o autarca, o fogo continua com “mais que uma frente” e as localidades de Galisteu, Vale de Água, Relva da Louça e Abrunhais poderão ser afetadas.Também a zona de Mação continua a ser consumida pelas chamas. Em declarações à Antena 1, Patrícia Gaspar, porta-voz da Proteção Civil, esclarece que a força do vento tem complicado os trabalhos.Segundo a responsável, muitas habitações encontravam-se na linha de propagação do incêndio ao início da tarde, pelo que os meios que combatiam as chamas também se dispersavam na ajuda à proteção das casas.Patrícia Gaspar confirmou também que já foram efetuadas algumas evacuações preventivas, designadamente um lar de idosos na localidade de Roda, em Mação, de onde foram retiradas 13 pessoas.