O incêndio que lavra no concelho desde segunda-feira ainda tem duas frentes activas.



O repórter da RTP, Jorge Esteves, mostra a dificuldade de progressão operacional no terreno frente a um novo foco de incêndio que "lavra sozinho" junto à estrada nacional 18, já cortada ao trânsito mas com árvores caídas e pedras a obstruir a via.