Chamas continuam ativas em Oleiros e avançam na direção de aldeias

Continua ativo o incêndio em Oleiros, no distrito de Castelo Branco. As chamas continuam a lavrar om intensidade e já alastraram a concelhos vizinhos. O Comando Distrital de Operação de Socorro de Castelo Branco confirma que o incêndio está a avançar na direção de algumas aldeias.