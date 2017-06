Chamas em Góis e Pampilhosa da Serra mobilizam meios aéreos

Lusa 20 Jun, 2017, 07:44 | País

Durante a madrugada, por volta das 04:00, a aldeia de Braçal, no concelho de Pampilhosa da Serra, teve de ser evacuada "por precaução", retirando 15 pessoas daquela localidade, acrescentou fonte do CDOS de Coimbra.

De acordo com a mesma fonte, não se registam casas danificadas pelo incêndio.

De momento, o incêndio no interior do distrito de Coimbra tem três frentes ativas: "uma em direção a Roda Cimeira [concelho de Góis], com um quilómetro de extensão, outra em direção a Braçal [Pampilhosa da Serra] com cerca de dois quilómetros e ainda outra em direção à Ramalheira [Pampilhosa da Serra] com cerca de 1,5 quilómetros".

Esta última frente, acrescentou, está a ser combatida "com recurso a máquinas de rastos".

O incêndio no distrito de Coimbra mobiliza 630 operacionais e 192 veículos.