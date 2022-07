Chamas intensas ameaçam habitações entre Ourém e Leiria

Foto: Nuno André Ferreira - Lusa

Apesar das várias tentativas dos meios aéreos no local, assim como dos muitos bombeiros, as chamas continuam a aproximar-se das habitações em Lavradio, na fronteira entre Ourém e Leiria.

As chamas tinham já sido controladas ao final da manhã, mas reacendimentos vieram complicar a situação.



A RTP falou com habitantes que contaram o medo com que estão de perder as suas casas. Muitos estão mesmo a oferecer-se para ajudarem os operacionais.