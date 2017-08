Chamas obrigam ao corte da EN 2, que liga o norte e o centro do país

RTP 14 Ago, 2017, 16:41 / atualizado em 14 Ago, 2017, 19:03 | País

Fonte da GNR revelou à agência Lusa que a EN2 está "cortada à circulação rodoviária no sentido Vila de Rei - Abrantes" (já no distrito de Santarém), e que, no outro sentido o trânsito está "condicionado e a ser desviado para um caminho alternativo", e que passará por Chão de Codes, Chão de Lopes e Amêndoa, localidades do concelho de Mação.



Segundo a mesma fonte, cortada à circulação está também a Estrada Nacional (EN) 251, que liga Cabaços (Tomar) a Ferreira do Zêzere, uma via que liga a EN 110 a Ferreira do Zêzere e que é paralela à A13.

Perto de dois mil bombeiros combatem as chamas

Às 18h45 a página da internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) registava sete ocorrências importantes em termos de incêndios. Duas dos quais nos concelhos de: Coimbra e Alvaiázere, estavam em fase de resolução.



Os incêndios que concentravam maior número de meios eram os de Vila de Rei (Castelo Branco), na Zaboeira, com 401 operacionais, 124 veículos e 9 meios aéreos, e de Coimbra, nas Carvalhosas, com 331 operacionais, 101 viaturas.



No distrito de Santarém, em Ferreira do Zêzere, na Senhora da Orada, as chamas que lavram desde sábado num povoamento florestal estavam a ser combatidas por 222 operacionais, 69 veículos e dois meios aéreos, enquanto o fogo de Abrantes, na localidade de Fontes, mobilizava 202 efetivos, 58 viaturas e duas aeronaves.



C/Lusa