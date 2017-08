Chamas voltaram a Cantanhede

A intervenção aérea permitiu evitar a propagação mas o fogo está a espalhar-se por vários locais.



Voltaram a ouvir-se críticas ao centralismo da coordenação da Protecção Civil em Lisboa.



Há quase trezentos bombeiros no local, apoiados por quase duzentas viaturas.



A A14 está cortada ao trânsito nos dois sentidos. Uma ganadaria chegou a ser ameaçada e o dono teve de mudar os animais de lugar algumas vezes para tentar salva-los do incêndio.



Ontem, o fogo atingiu várias localidades e foi activado o plano municipal de emergência.



Agora, quando já estava estabilizado, houve um reacendimento.



As chamas também obrigaram ao corte da A8, durante a tarde, na zona de Aldeia Nova.



A auto-estrada ficou cortada nos dois sentidos.Só esta sexta-feira, houve 220 incêndios, o valor mais elevado do ano.Esta manhã os incêndios de Abrantes e Alvaiázere entraram em fase de rescaldo depois de, durante a noite, os incêndios de Cantanhede, Mealhada e Trofa terem sido dominados.Durante a tarde, Coimbra voltou a ser uma das zonas do país que mais preocupam.Em Abrantes, no distrito de Santarém, estão mais de 500 homens no terreno e um meio aéreo. O fogo no distrito de Leiria envolve 243 operacionais.