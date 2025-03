Chefe da diplomacia portuguesa visita China na próxima semana

A agenda do chefe da diplomacia portuguesa arranca na terça-feira em Pequim (hora local, ainda segunda-feira em Lisboa devido à diferença horária de oito horas) com um encontro com o diretor-geral do Departamento Internacional do Partido Comunista Chinês, o ministro Liu Jinchao, indica uma nota hoje divulgada pelo Ministério tutelado por Rangel.

Segue-se uma reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, e um encontro com o reitor da Beijing Foreign Studies University, Jia Wenjian.

Ainda na capital chinesa, Paulo Rangel dará uma palestra na Beijing Foreign Studies University (BFSU) subordinada ao tema "Língua e Cultura Portuguesa".

No dia seguinte, já em Haikou (sul da China), o ministro português intervém no "Boao Forum for Asia 2025", uma conferência anual realizada na província chinesa de Hainão que visa promover e aprofundar o intercâmbio, a coordenação e a cooperação económica entre a Ásia e outras partes do mundo.

Ainda na quarta-feira, Paulo Rangel tem previsto um encontro bilateral com o vice-primeiro-ministro chinês, Ding XueXiang.

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros participa igualmente na quinta-feira na sessão plenária do "Boao Forum for Asia 2025" e tem agendados encontros bilaterais.

O último dia da deslocação à China (sexta-feira) é dedicado a Macau e a Hong Kong, com uma agenda marcada, entre outros momentos, com encontros com representantes das associações, instituições de ensino e empresários portugueses e uma visita à Escola Portuguesa de Macau.

Paulo Rangel vai reunir-se igualmente com o chefe do executivo da região administrativa especial de Macau, Sam Hou Fai, e com os conselheiros das Comunidades Portuguesas eleitos pelo círculo da China (China, Coreia, Japão, Singapura e Tailândia).

O programa oficial da visita de Paulo Rangel termina com uma visita à exposição "Estórias Lusas", iniciativa dedicada à comunidade portuguesa, no Museu de História de Hong Kong.