Chefes da urgência de obstetrícia do Hospital de Santa Maria pedem demissão

Os 12 dos 14 responsáveis pelo serviço de urgência de obstetrícia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, pediram esta sexta-feira a demissão. Decisão que é conhecida dois dias após o afastamento do diretor de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina de Reprodução do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte.