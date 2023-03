Chefes da urgência do Hospital de Loures demitem-se em bloco

Segundo a administração do hospital,





As alterações no horário das urgências devem-se à saída de seis pediatras para outras unidades e ao facto de haver outros dois médicos de licença.







Na carta de demissão assinada pelos 11 chefes de equipa, os profissionais alertam para a degradação do serviço, frisando que têm sido lançados vários avisos sobre a situação que se vive nos últimos tempos.



Os chefes de serviço sublinham "a escassez de recursos humanos" que leva a que o hospital viva "os piores momentos da sua história", não conseguindo garantir "a prestação de cuidados de excelência ao doente".



"Os médicos desta casa (os que vão ficando) têm feito diversos apelos às suas chefias denunciando a situação grave, perigosa e desumana que vivemos hoje em dia", referem os diretores na carta vista pela agência Lusa.



"Os últimos meses têm sido marcados pela saída recorrente de especialistas do Serviço de Medicina Interna do Internamento e da Equipa Dedicada do Serviço de Urgência Geral", referem, acrescentando que esta redução não tem sido acompanhada por uma diminuição de doentes.

Ministro frisa que procura à noite é inferior à de dia







“É algo a que vamos reagir com tranquilidade, mas não tenho nenhuma dúvida que a direção executiva do SNS já está a acompanhar essa situação”, declarou.



Manuel Pizarro explicou que “para haver uma urgência a funcionar, tem que haver uma disponibilidade de profissionais e temos que adaptar a oferta do Serviço Nacional de Saúde à procura em cada momento”.



“Eu aceito que não é preciso que durante a noite esteja a funcionar o mesmo número de serviços que estão a funcionar durante o dia, porque a procura durante a noite é inferior à durante o dia”, afirmou em declarações aos jornalistas.



“Então o que temos que fazer também na vasta região de Lisboa - porque é Lisboa e toda a península de Setúbal - é procurar importar experiências que noutras zonas do país já foram bem sucedidas, de centralização parcial de urgências”.

O Beatriz Ângelo concertou o encerramento noturno da urgência pediátrica com a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.



O serviço serve cerca de 278 mil utentes. A administração do hospital garantiu que se trata de uma “decisão transitória” que “decorre da dificuldade de preenchimento das escalas que, até ao momento, não foi possível ultrapassar”.







No início da semana, o ministro da Saúde afirmou que o modelo de reorganização das urgências “vai estar pronto nos próximos dias”. Manuel Pizarro reconheceu as dificuldades nas urgências pediátricas de Loures, Barreiro e Montijo.