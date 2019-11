Chefes de urgências do Santa Maria e Pulido Valente pedem escusa de responsabilidade

Os clínicos garantem não ter condições para a prestação de cuidados de saúde de qualidade e com a necessária segurança, face à falta de médicos.



Em comunicado, explicam que as equipas escaladas para as urgências não cumprem os mínimos recomendados pelo Colégio da Especialidade de Medicina Interna, concretamente no período das 20 horas às 8 da manhã durante os dias da semana, e também aos fins-de-semana e feriados.



Rejeitam assim qualquer responsabilidade pelos acidentes ou incidentes que possam verificar-se, em resultado das deficientes e anómalas condições de organização do serviço.