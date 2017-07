Chefes militares jantam com Marcelo antes de reunião com António Costa

RTP 10 Jul, 2017, 22:32 / atualizado em 10 Jul, 2017, 22:40 | País

O jantar decorre à porta fechada no Palácio de Belém. Para este encontro, Marcelo Rebelo de Sousa, que é também o Comandante Supremo das Forças Armadas, convocou o Chefe de Estado Maior das Forças Armadas e os responsáveis máximos pelos três ramos: Exército, Força Aérea e Marinha.



Segundo o jornal Expresso, Marcelo Rebelo de Sousa tenta tomar "o pulso às tropas" e "serenar os ânimos" perante o descontentamento nas Forças Armadas na sequência do roubo de Tancos.

Mal-estar nas Forças Armadas

O encontro com Marcelo Rebelo de Sousa surge depois de o tenente-general Faria Menezes ter formalizado o pedido de exoneração do cargo de comandante das Forças Terrestres e passagem à situação de reserva.



Segundo notícia divulgada pelo Expresso no passado sábado, também o tenente-general Antunes Calçada, do Comando de Pessoal, apresentou um pedido de exoneração.

Reunião em São Bento

Em causa estarão “divergências inultrapassáveis" com o Chefe do Estado-Maior do Exército alegadamente devido à forma como o general Rovisco Duarte decidiu exonerar cinco comandantes no caso do furto de Tancos. Citado pelo, Faria Menezes considerou que "houve uma quebra do vínculo sagrado entre comandantes e subordinados".Afinal, o general Rovisco Duarte decidiu exonerar os comandantes até estarem concluídas as investigações internas que determinou, uma decisão que anunciou noda RTP no dia 2 de julho. Segundo admitiu numa reunião à porta fechada com os deputados da comissão parlamentar de Defesa, quinta-feira, esta decisão não foi consensual na estrutura do Exército.Depois de Belém, São Bento. Na terça-feira, António Costa tem uma reunião marcada com o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e com os chefes dos três ramos militares, Exército, Marinha e Força Aérea.Em São Bento estarão o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, general Artur Pina Monteiro, o chefe do Estado Maior do Exército, general Rovisco Duarte, o chefe de Estado-Maior da Força Aérea, general Manuel Teixeira Rolo, e o chefe de Estado-Maior da Armada, almirante Silva Ribeiro.Fonte oficial do Governo disse à Antena 1 que o ministro da Defesa, Azeredo Lopes, também estará presente no encontro agendado para as 17h00.