Chega apela ao PR manutenção das medidas já anunciadas no Natal e Passagem de Ano

O partido foi recebido pelo Presidente da República e apelou a Marcelo Rebelo de Sousa para que não haja alteração das medidas e restrições que já foram anunciadas para o Natal e a Passagem do Ano para haver um quadro de estabilidade e previsibilidade e que transmita isso ao Governo. Sob pena de o estado de emergência se tornar "ineficaz" com a constante mudança de medidas e consequente desrespeito das medidas adotadas.