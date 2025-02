Chega defende "outros mecanismos" do parlamento a fiscalizar primeiro-ministro

"Senhor primeiro-ministro, o ato falhado da sua última declaração mostra bem como não quis responder a Portugal e como o parlamento terá de desencadear agora outros mecanismos de fiscalização sobre aquilo que ficou mal esclarecido em toda esta situação", afirmou, sem concretizar quais e se vai avançar com alguma iniciativa.

André Ventura falava no encerramento do debate da moção de censura que o Chega apresentou ao Governo PSD/CDS-PP, que foi rejeitada.

"Não desistiremos enquanto não estiver tudo esclarecido sobre a integridade do primeiro-ministro", afirmou.

O presidente do Chega considerou que, apesar do `chumbo`, a moção de censura e as mais de três horas de debate "valeram mesmo", alegando que "é a primeira vez na História de Portugal que um primeiro-ministro é chamado ao parlamento não só nem exclusivamente pela sua governação, mas pela sua integridade e pela luta contra a corrupção".

A moção de censura intitulada "Pelo fim de um Governo sem integridade, liderado por um primeiro-ministro sob suspeita grave", teve na origem a situação da empresa da qual Luís Montenegro foi sócio até junho de 2022 e que agora pertence à sua mulher e aos filhos de ambos.