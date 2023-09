Chega entrega moção de censura a 15 de setembro

O Chega vai entregar uma Moção de Censura ao Governo, no Parlamento, na próxima sexta-feira, no primeiro dia da nova sessão legislativa. É previsível que a moção seja debatida na tarde da terça-feira seguinte, dia 19. O tema ainda vai ser levado à Conferência de Líderes, e só o consenso de todos os partidos permitirá que o debate ocorra no dia 19.

O Chega já apresentou uma moção de censura ao Governo, logo no início da legislatura, em julho do ano passado.



André Ventura apela agora a um consenso entre todos os partidos da oposição, da direita à esquerda, para dar um sinal de que este executivo só está sustentado pelo PS e não tem qualquer outro apoio no parlamento.