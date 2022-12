Chega exige explicações ao Governo sobre indemnização da TAP à secretária de Estado

Foto: Manuel de Almeida/Lusa

O Chega quer explicações do Governo sobre a indemnização da TAP à secretária de Estado do Tesouro. O partido de André Ventura avançou, por isso, com um pedido de audição e com uma queixa à Inspeção-Geral de Finanças e nem o presidente da República escapou às críticas do líder do partido.