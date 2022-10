Chega vai pedir ao Ministério Público para investigar alegadas alterações de IBAN

O Chega vai pedir ao Ministério Público que investigue alegadas alterações de IBAN no Portal das Finanças, feitas sem o consentimento dos contribuintes. O anúncio foi feito pelo presidente do partido, André Ventura, no debate da proposta de Orçamento do Estado para 2023.