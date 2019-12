Em conferência de imprensa, esta tarde, o Conselho Diretivo da Ordem dos Engenheiros da Região Centro alertou para a necessidade de criar uma entidade de gestão, como acontece no Alqueva, e defendeu que os planos de emergência devem ser atualizados de forma permanente.Na última semana, a rutura de dois diques provocou cheias em Montemor-o-Velho, várias localidades foram evacuadas e uma área considerável ficou submersa.Esta sexta-feira arrancaram já as obras de recuperação de um dos diques que colapsou no Mondego.

Reportagem de Horácio Antunes.