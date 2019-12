Cheias no Mondego geram prejuízos na agricultura

José Laranjeiro, da Associação dos Beneficiários do Baixo Mondego, refere que haverá alguns prejuízos na produção de hortícolas e em máquinas agrícolas, ainda difíceis de determinar. Nas culturas de milho e arroz, as principais no baixo Mondego, os prejuízos não serão muito elevados.