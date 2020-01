Cheques-dentista estão a ser desperdiçados

Por usar ficaram quase 34% dos cheques, no valor de 35 euros, para consultas de medicina dentária.



Trata-se do valor mais elevado dos últimos cinco anos.



A Direção-Geral de Saúde aponta como possível causa falhas nas escolas e também nos centros de saúde.



Em cerca de 310 mil beneficiários, mais de 100 mil não usufruíram do valor a que tinham direito, para consultas e tratamentos.



O programa nacional de saúde oral vai ser alargado às crianças que têm entre dois e seis anos mas ainda não se sabe quando, como avança o jornal Público, na edição desta quinta-feira.