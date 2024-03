Cheques-livro começam a ser entregues no próximo mês

Foto: Clarissa Watson - Unsplash

O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, adianta o calendário para que esta medida seja colocada em prática, depois da aprovação pelo Governo, no final do ano passado.





O Ministro da Cultura, com as explicações sobre estes cheques-livro, no valor de 20 euros, que os jovens vão poder utilizar, a partir de Abril, para a compra de obras literárias.



A medida tem um orçamento de cerca de quatro milhões e meio de euros.