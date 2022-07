CHMT abriu inquérito após morte de bebé de grávida que foi assistida em Santarém

O Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) disse hoje que abriu um inquérito para apurar as circunstâncias em que uma grávida da sua área de influência se dirigiu quarta-feira ao Hospital de Santarém, onde foi confirmada a morte do feto.