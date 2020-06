Chumbado suplemento salarial para profissionais de saúde

Foi chumbado o suplemento salarial para os profissionais de saúde que combatem a Covid-19. O Bloco de Esquerda propunha a criação de um suplemento remuneratório de risco durante o período de prevenção, contenção, mitigação e tratamento de infeção. O PCP propunha um suplemento remuneratório de 20% do salário base para os trabalhadores. As propostas foram rejeitadas com votos contra do PS, abstenção do PSD e CDS, e votos favoráveis de PAN, Iniciativa Liberal, PCP e Bloco.