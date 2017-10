Chumbo da Ordem dos Técnicos de Saúde surpreende promotores da iniciativa

Lusa20 Out, 2017, 17:21 | País

João José Joaquim, da Associação Portuguesa de Licenciados em Farmácia, uma das 15 organizações que compõem o Fórum Tecnologias da Saúde, recebeu hoje com "surpresa" o chumbo no Parlamento, afirmando estranhar a posição do PSD, que reprovou a iniciativa.

"Estamos a trabalhar neste processo há sete anos e tínhamos uma convergência de posições para a aprovação da criação da ordem, tanto do PS como do PSD", disse à Lusa.

Para João José Joaquim, esta "mudança do PSD" só pode ser justificada com "pressão" junto do grupo parlamentar para a ordem não avançar.

"Ideologicamente foi uma surpresa a posição do PSD", disse, recordando que a proposta "sempre teve um acolhimento fantástico" junto dos vários partidos políticos.

A Assembleia da República aprovou hoje, na generalidade, os projetos do PS e do CDS-PP para a criação da Ordem dos Fisioterapeutas, mas reprovou um diploma dos socialistas para criar a Ordem dos Técnicos de Saúde.

O projeto do PS para a criação da Ordem dos Técnicos de Saúde foi chumbado pelos votos do PSD e do deputado independente socialista Paulo Trigo Pereira, com a abstenção do CDS-PP, BE, PCP e "Os Verdes".

Este diploma apenas teve os votos favoráveis do PS e do deputado único do PAN.

Os deputados aprovaram os projetos do PS e do CDS-PP para a criação da Ordem dos Fisioterapeutas.

Na quinta-feira, o Conselho das Ordens Profissionais defendeu a suspensão do processo de criação das ordens dos Fisioterapeutas e dos Técnicos de Saúde, manifestando dúvidas quanto à legalidade e à transparência do processo