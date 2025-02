Foto: Erik Witsoe - Unsplash

A média nacional armazenada nas albufeiras é agora de 83 por cento. No entanto, o barlavento algarvio e uma parte do sudoeste alentejano ainda estão abaixo do resto do país.



Ainda assim, o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente garantiu à Antena 1 que está otimista em relação a um verão tranquilo na gestão das reservas de água.