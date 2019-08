Chuva e trovoada colocam cinco distritos em alerta laranja

Foto: Reuters

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera pondera alargar os avisos a outros distritos, como explica o meteorologista Ricardo Tavares.



As previsões são de trovoada, granizo e rajadas de vento para o norte e centro do país durante a tarde de domingo e ao início da noite nos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda e Castelo Branco.



A situação deve estender-se ao interior sul.