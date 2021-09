Chuva e trovoada durante os próximos dias

O mau tempo acontece por causa de uma depressão que se está a formar no mar, como explica a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Paula Leitão.O IPMA alerta que a forte precipitação pode ter impacto em meios urbanos, com risco de cheias rápidas.Apesar do mau tempo, há zonas do país onde amanhã ainda não deve chover, por isso, a trovoada seca pode ajudar ao desenvolvimento de incêndios.





Os distritos de Leiria, Lisboa e Setúbal estão sob aviso Laranja para precipitação, no período entre as 09:00 e as 15:00.

Já o arquipélago da Madeira está sob aviso amarelo entre as 03:00 e as 15:00 de segunda-feira.





Previsões aqui resumidas pela jornalista Diana Craveiro.