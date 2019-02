Chuva e vento forte causam 34 ocorrências no distrito de Setúbal

Lusa01 Fev, 2019, 20:26 | País

"Desde que abriu o alerta, temos 34 ocorrências no distrito de Setúbal, incidindo mais nos concelhos de Almada e Setúbal, relativas a quedas de árvores, danos em redes de fornecimento elétrico ou outras estruturas móveis", disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

Segundo o responsável, estes incidentes devem-se ao "vento forte e precipitação intensa", contudo, "não há nenhum ferido a registar, vias obstruídas ou situações mais preocupantes" relacionadas com o mau tempo.

De acordo com a página da Proteção Civil, às 18:20 encontravam-se em resolução sete ocorrências relacionadas com a meteorologia adversa, que mobilizavam 30 bombeiros e 11 viaturas.

Três destes incidentes ocorreram em Almada e os restantes em Setúbal, Palmela, Moita e Setúbal, devido à queda de árvores, elementos de construção em estruturas edificadas ou de estruturas temporárias.

Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da depressão "Helena", centrada a noroeste do golfo de Biscaia, Espanha.

Esta depressão vai afetar o país, em particular, no que respeita ao vento e à agitação marítima na costa ocidental.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa e Setúbal vão estar entre as 12:00 e as 21:00 de hoje sob aviso vermelho devido à previsão de agitação marítima.

Além do vermelho para a agitação marítima, o IPMA emitiu avisos laranja e amarelo para hoje e sábado, devido ao vento, para todos os distritos de Portugal continental, exceto Évora, e devido a neve para Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Aveiro e Coimbra.

Para hoje está previsto vento forte de noroeste, com rajadas até 75/85 quilómetros/hora (km/h) no litoral, que deverão atingir valores da ordem de 110 km/h a norte do cabo Mondego e nas terras altas do Minho e Douro litoral e da região Centro.

Quanto à agitação marítima, a previsão aponta para a costa ocidental ondas de cinco a sete metros, e temporariamente a norte do cabo Raso, passando a sete a oito metros durante a tarde e início da noite, e com uma altura máxima que poderá atingir 15 metros.

Por causa do mau tempo, a Autoridade Nacional de Proteção Civil alertou para a possibilidade de cheias, formação de lençóis de água e gelo e quedas de árvore, devido às previsões de chuva, neve, vento e agitação marítima para os próximos dias.

Também a Autoridade Marítima Nacional alertou para o agravamento das condições meteorológicas e oceanográficas na zona norte de Portugal continental, entre a madrugada de hoje e a de sábado.