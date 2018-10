Chuva e vento forte fustigam continente ao final da tarde

Foto: Lusa

É um aviso de mau tempo feito pela meteorologia. Ao final da tarde o vento vai soprar mais forte e a chuva vai cair com maior de intensidade.



Mau tempo vai afetar Portugal continental durante a noite e a madrugada e que levou o Instituto do Mar e da Atmosfera a ativar o aviso amarelo para as regiões do litoral norte e centro e toda a região do Alentejo e do Algarve.





A meteorologista Paula Leitão explica que o mau tempo vai começar no norte do país.