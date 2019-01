Chuva e vento na aproximação da depressão Helena

Pedro A. Pina - RTP

Segundo a meteorologista Maria João Frada, na sexta-feira, no litoral do território continental português, podem surgir rajadas a rondar os 110 quilómetros por hora.



É esperada também forte agitação marítima, devido à depressão Helena, que levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera a emitir um aviso vermelho para esta sexta-feira, entre as 12h00 e as 21h00.